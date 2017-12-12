Пожар на Русановских садах ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пожар в четырехэтажном здании на Русановских садах в столице ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"В 13:15 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте пожара работала 21 единица основной и спецтехники и 87 спасателей.
Как сообщал УНН, во вторник 12 декабря на Русановских садах загорелся четырехэтажный дом. Площадь пожара составила 500 кв.м.
В результате пожара никто не пострадал, лишь одна женщина нуждалась в психологической помощи.