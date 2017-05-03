Пожежну небезпеку 5 класу оголосили у Києві 4-7 травня

КИЇВ. 3 травня. УНН. Із 4 до 7 травня в столиці очікується надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки. В цей період слід максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.