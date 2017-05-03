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Пожарную опасность 5 класса объявили в Киеве 4-7 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. С 4 по 7 мая в столице ожидается чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности. В этот период следует максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Пожарную опасность 5 класса объявили в Киеве 4-7 мая

"С 4 по 7 мая в столице ожидается чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара: не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений; не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой; из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.

Если уйти от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен), рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани; гасить пламя небольших низовых пожаров можно, сбивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

Во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса; будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас.

Особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут возникать глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя; после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах: посадите или положите пострадавшего; обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут); по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать.

Снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего; кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками).

Как сообщал УНН 3 мая, из-за пожарной опасности в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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