Пожежі у Каліфорнії тривають вже кілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Через п'ять тижнів після останнього сильного дощу і снігу в Каліфорнії, пожежники вже почали приборкувати першу велику лісову пожежу, яка в цьому році була локалізована у важкодоступних передгір'ях на сході від Лос-Анджелеса, повідомляє Reuters, пише УНН.
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За даними Лісової служби США, пожежа випалила близько 32 гектари чагарників і трави в Національному лісі Сан-Бернардіно.
Пожежа не становила безпосередньої загрози населеним пунктам, оскільки горіла тільки місцевість у глибині лісу, повідомила речниця агентства Лін Сілієт. Причини пожежі наразі з'ясовуються.
Пожежа була невеликою у порівнянні з масштабними пожежами, які стали частішими та інтенсивнішими за останні роки.
Проте, це була перша пожежа в сезоні 2023 року площею 40 гектар. Цей факт може свідчити про потенціальні екстремальні пожежі цього літа та осені. Експерти попереджають, що рясні опади цієї зими спричинили бурхливий ріст трави та чагарників, які до літа висохнуть і будуть горіти.
Однак надлишок опадів також збільшив вміст вологи в чагарниках і деревах, що зробило їх більш вогнестійкими в короткостроковій перспективі та допомогло запобігти настанню пожежонебезпечного сезону.
Синоптики кажуть, що тенденція до потепління прискорила весняну відлигу після низки тихоокеанських штормів, які накрили Каліфорнію проливними дощами і гірським снігом з кінця грудня до кінця березня.
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