Пожежа в таборі "Вікторія": суд перенесли через передінфарктний стан Саркісяна
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через передінфарктний стан директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна судове засідання перенесли на інший день. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, сьогодні в Київському районному суді м. Одеса було заплановано судове засідання у справі щодо пожежі у таборі "Вікторія". Але через погане самопочуття П. Саркісяна засідання перенесли на 23 квітня. Планувалося, що прокурор зачитає обвинувальний акт, проте медики швидкої допомоги констатували високий тиск в обвинуваченого, що може призвести до інфаркту.
Зважаючи на діагноз медиків, судді прийняли рішення перенести засідання на інший день. У свою чергу адвокат потерпілої сторони зазначає, що у будь-якому випадку винуватці трагедії повинні бути покаранні згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, П.Саркісяна звинувачують у службовій халатності, що призвела до смерті дітей.
Як повідомляв УНН, під час судового засідання вихователька Наталія Цокур (Янчик) визнала свою провину у справі щодо пожежі в дитячому таборі "Вікторія".