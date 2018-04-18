Пожар в лагере "Виктория": суд перенесли из-за предынфарктного состояния Саркисяна

Так, сегодня в Киевском районном суде г. Одесса было запланировано судебное заседание по делу о пожаре в лагере "Виктория". Но из-за плохого самочувствия П. Саркисяна заседание перенесли на 23 апреля. Планировалось, что прокурор зачитает обвинительный акт, однако медики скорой помощи констатировали высокое давление у обвиняемого, что может привести к инфаркту.

Учитывая диагноз медиков, судьи приняли решение перенести заседание на другой день. В свою очередь адвокат потерпевшей стороны отмечает, что в любом случае виновники трагедии должны быть наказании в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, П.Саркисяна обвиняют в служебной халатности, повлекшей смерть детей.

Как сообщал УНН, во время судебного заседания воспитательница Наталья Цокур (Янчик) признала свою вину по делу о пожаре в детском лагере "Виктория".