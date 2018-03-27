Пожежа в Кемерово: у мережі з'явилися фото до і після пожежі у "Зимовій вишні"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. МНС Росії сформували фототаблицю для оцінки масштабів пожежі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
На знімках видно приміщення, що найбільше постраждали, до і після пожежі.
"... найбільш постраждалі приміщення - "Карусель", сухий басейн, великий кінозал", - йдеться в повідомленні.
Саме в цих приміщеннях, як повідомляє канал, було знайдено більшість жертв.
Нагадаємо, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.
У результаті пожежі загинула як мінімум 41 дитина.
Як повідомляв УНН, 27 березня тисячі людей в Кемерово на мітингу зажадали відставки влади.