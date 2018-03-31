Пожежа в Кемерово: суд заарештував очільницю фірми-власника ТРЦ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Заводський районний суд Кемерово сьогодні, 31 березня, заарештував гендиректора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат", компанії-власника торгового центру "Зимова вишня" Юлію Богданову, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Відзначається, що Ю.Богданова збирається оскаржити рішення суду про арешт.

"Так", - сказала Богданова, відповідаючи на запитання, чи буде оскарження рішення суду.

У свою чергу адвокат обвинуваченої Едгар Тербалян додав: "Ми обговоримо, вирішимо".

Нагадаємо, 25 березня в російському Кемерово сталася пожежа у торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Постраждали 79 осіб.

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