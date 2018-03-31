Пожар в Кемерово: суд арестовал главу фирмы-владельца ТРЦ

Отмечается, что Ю.Богданова намерена обжаловать решение суда об аресте.

"Да", - сказала Богданова, отвечая на вопрос, будет ли обжалование решения суда.

В свою очередь адвокат обвиняемой Эдгар Тербалян добавил: "Мы обсудим, решим".

Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.