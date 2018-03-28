Пожежа в Кемерово: опізнали 27 тіл загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Загальна кількість постраждалих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові зросла до 76 після того, як ще вісім осіб звернулися за допомогою до лікарів. Такі дані оперативного штабу на місці НС повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Всього у результаті пожежі постраждали 76 осіб, в тому числі 27 дітей", - сказали в штабі.
У лікарнях залишаються 14 осіб, серед них двоє дітей. Ще 62 постраждалим, серед яких 25 дітей, медична допомога надана амбулаторно.
Пожежа, яка сталася в торговому центрі 25 березня, забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Упізнано тіла 27 загиблих.
28 березня в РФ оголошено днем загальнонаціональної жалоби.
За фактом НС порушено кримінальну справу за трьома статтями КК РФ: 109 ("Заподіяння смерті з необережності"), 219 ("Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб") і 238 ("Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки"). Затримано п'ять осіб, в тому числі орендаря приміщення, в якому, за попередніми даними, був епіцентр загоряння, керівник управляючої компанії, яка обслуговувала торговий центр, і співробітник приватного охоронного підприємства, який відключив систему оповіщення при пожежі.
Нагадаємо, жахлива пожежа сталася в торговому центрі в російському Кемерово 25 березня.