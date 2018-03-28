Пожежа в Кемерово: опізнали 27 тіл загиблих

КИЇВ. 28 березня. УНН. Загальна кількість постраждалих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові зросла до 76 після того, як ще вісім осіб звернулися за допомогою до лікарів. Такі дані оперативного штабу на місці НС повідомляє ТАСС, передає УНН.