Пожар в Кемерово: опознаны 27 тел погибших

"Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей", - сказали в штабе.

В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.

28 марта в РФ объявлено днем общенационального траура.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения при пожаре.

Напомним, страшный пожар произошел в торговом центре в российском Кемерово 25 марта.