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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 29320 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56908 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 106825 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Пожар в Кемерово: опознаны 27 тел погибших

Пожар в Кемерово: опознаны 27 тел погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Общее количество пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове выросло до 76 после того, как еще восемь человек обратились за помощью к врачам. Такие данные оперативного штаба на месте ЧС сообщает ТАСС, передает УНН.

"Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей", - сказали в штабе.

В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.

28 марта в РФ объявлено днем общенационального траура.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения при пожаре.

Напомним, страшный пожар произошел в торговом центре в российском Кемерово 25 марта.

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