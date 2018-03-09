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Пожежа в багатоповерхівці Харкова: 12 людей евакуювали, один чоловік загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Пожежа виникла у житловому 9-поверховому будинку у Харкові. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.

“09 березня о 01:11 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу у житловому дев’ятиповерховому будинку на пр.Тракторобудівників, 87 у Харкові”, — передають рятувальники.

Виявилося, що горіла квартира на третьому поверсі. На час прибуття вогнеборців її вже повністю охопив вогонь на площі 20 кв.м.

"Горіли меблі та домашні речі. Густий дим потрапляв до сходової клітини і розповсюджувався догори. Виникла загроза мешканцям верхніх поверхів",- зазначили у ДСНС.

Так, евакуювали 12 мешканців багатоповерхівки, ніхто з них не постраждав. Однак під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власника оселі 1940 року народження.

О 01:52 вогонь локалізували , а о 02:21 — ліквідували.

Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, пожежа сталася в гуртожитку Ужгородського торгово-економічного коледжу Київського національного торгово-економічного університету, через що евакуювали 23 мешканців гуртожитку.

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