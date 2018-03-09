Пожар в многоэтажке Харькова: 12 жителей эвакуировали, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Пожар возник в жилом 9-этажном доме в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
"09 марта в 1:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на пр.Тракторостроителей, 87 в Харькове", - передают спасатели.
Оказалось, что горела квартира на третьем этаже. На момент прибытия пожарных ее уже полностью охватил огонь на площади 20 кв.м.
"Горели мебель и домашние вещи. Густой дым попадал в лестничной клетки и распространялся вверх. Возникла угроза жителям верхних этажей", - отметили в ГСЧС.
Так, эвакуировали 12 жителей многоэтажки, никто из них не пострадал. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры 1940 года.
В 1:52 огонь локализовали, а в 2:21 - ликвидирован.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, пожар произошел в общежитии Ужгородского торгово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, из-за чего эвакуировали 23 жителей общежития.