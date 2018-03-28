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Пожежа у таборі “Вікторія”: інспектору ДСНС продовжили домашній арешт

Пожежа у таборі “Вікторія”: інспектору ДСНС продовжили домашній арешт

Київ • УНН

 • 17961 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 28 березня. УНН. Київський районний суд міста Одеси продовжив домашній арешт ще на два місяці інспектору ДСНС, якого звинувачують у службовій недбалості. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Прокуратура звинувачує іспектора ДСНС Леоніда Бондаря у службовій недбалості (ст.367 КК України). За версією слідства, Бондар під час перевірок встановив факти порушення протипожежної безпеки у дитячому таборі “Вікторія”, але не вжив необхідних заходів для того, щоб зупинити роботу закладу до їх усунення.

У свою чергу обвинувачений наполягає, що порушення були несуттєвими: не вистачало вогнегасників, а пожежна сигналізація не було підключена до централізованого пункту оповіщення, але працювала. Крім того, за словами Л.Бондаря, був відсутній акт просочення деревини протипожежною сумішшю. Втім, жоден з цих пунктів, на думку підозрюваного, не міг стати причиною пожежі і підставою для закриття табору. Про виявлені факти інспектор повідомив в усі інстанції.

Після кількох годин перебування у нарадчій кімнаті суддя продовжила обвинуваченому домашній арешт ще на два місяці та відсторонення від служби до 26 травня 2018 року.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в дитячому таборі “Вікторія” 16 вересня 2017 року загинуло троє дівчаток.

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