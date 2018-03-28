Пожар в лагере "Виктория": инспектору ГСЧС продолжили домашний арест

Прокуратура обвиняет испектора ГСЧС Леонида Бондаря в служебной халатности (ст.367 УК Украины). По версии следствия, Бондарь во время проверок установил факты нарушения противопожарной безопасности в детском лагере “Виктория”, но не принял необходимые меры для того, чтобы остановить работу заведения до их устранения.

В свою очередь обвиняемый настаивает, что нарушения были несущественными: не хватало огнетушителей, а пожарная сигнализация не была подключена к централизованному пункту оповещения, но работала. Кроме того, по словам Л.Бондаря, отсутствовал акт пропитки древесины противопожарной смесью. Впрочем, ни один из этих пунктов, по мнению подозреваемого, не мог стать причиной пожара и основанием для закрытия лагеря. Об обнаруженных фактах инспектор сообщил во все инстанции.

После нескольких часов пребывания в совещательной комнате судья продолжила обвиняемому домашний арест еще на два месяца и отстранение от службы до 26 мая 2018 года.

Напомним, в результате пожара в детском лагере “Виктория” 16 сентября 2017 года погибло три девочки.