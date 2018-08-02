Пожежа у столичній багатоповерхівці: 15 осіб евакуювали, вогонь загасили

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Шевченківському районі столиці на вул. Щербаківській, 63 у дев’ятиповерховому житловому будинку, де загорілися балкони з п’ятого по восьмий поверхи, ліквідували пожежу, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

"О 19:14 пожежу на площі близько 60 м кв. локалізовано, а о 20:09 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.

"...з верхніх поверхів врятовано 4 особи та проведено евакуацію 15 осіб", - йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 22 чол. о/с та 7 од. техніки ДСНС.

Як повідомляв УНН, у столичній багатоповерхівці загорілись балкони з п’ятого по восьмий поверхи.

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