Пожежа у столичній багатоповерхівці: 15 осіб евакуювали, вогонь загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Шевченківському районі столиці на вул. Щербаківській, 63 у дев’ятиповерховому житловому будинку, де загорілися балкони з п’ятого по восьмий поверхи, ліквідували пожежу, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"О 19:14 пожежу на площі близько 60 м кв. локалізовано, а о 20:09 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.
"...з верхніх поверхів врятовано 4 особи та проведено евакуацію 15 осіб", - йдеться у повідомленні.
До гасіння було залучено 22 чол. о/с та 7 од. техніки ДСНС.
Як повідомляв УНН, у столичній багатоповерхівці загорілись балкони з п’ятого по восьмий поверхи.