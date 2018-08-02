Пожежа у харківській академії: залучено додаткові сили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Харкові сталася пожежа у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії. Рятувальники оголосили про підвищений номер складності, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області.
“Керівник гасіння пожежі оголосив підвищений номер складності. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Загалом до місця пожежі були направлені підрозділи ДСНС у кількості 12-х відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 1 аварійно-рятувальний автомобіль, а також інша спецтехніка. На пожежі працює близько 80 чоловік особового складу ДСНС”, — підкреслили у ДСНС Харківщини.
У прес-службі додали, що площа пожежі складає близько 500 кв.м. Наразі триває ліквідація пожежі.
Як повідомляв УНН, у будівлі Української інженерно-педагогічної академії у Харкові сталася пожежа.