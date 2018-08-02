Пожар в харьковской академии: привлечены дополнительные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Харькове произошел пожар в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии. Спасатели объявили о повышенном уровне сложности, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-ти отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательный автомобиль, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС", - подчеркнули в ГСЧС Харьковской области.
В пресс-службе добавили, что площадь пожара составляет около 500 кв.м. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Как сообщал УНН, в здании Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове произошел пожар.