Пожар в харьковской академии: привлечены дополнительные силы

"Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-ти отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательный автомобиль, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС", - подчеркнули в ГСЧС Харьковской области.

В пресс-службе добавили, что площадь пожара составляет около 500 кв.м. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Как сообщал УНН, в здании Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове произошел пожар.