Пожар в харьковской академии: привлечены дополнительные силы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В Харькове произошел пожар в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии. Спасатели объявили о повышенном уровне сложности, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-ти отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательный автомобиль, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС", - подчеркнули в ГСЧС Харьковской области.

В пресс-службе добавили, что площадь пожара составляет около 500 кв.м. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Как сообщал УНН, в здании Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове произошел пожар.

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