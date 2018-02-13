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Пожежа у гуртожитку в Ужгороді: 300 осіб евакуйовано і 12 врятовано

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні ввечері, 12 лютого, в гуртожитку Ужгородського національного університету сталася пожежа у підсобному приміщенні на першому поверсі. Як повідомила УНН речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, через щільне задимлення із шестиповерхової будівлі рятувальникам довелося евакуювати 300 осіб, а 12 людей рятували з верхніх поверхів спецдрабинами.

“По прибуттю на місце чергових відділень 14-ї та 15-ї державних пожежно-рятувальних частин з’ясувалось, що загорання виникло в підсобному приміщенні на першому поверсі шестиповерхової будівлі гуртожитку. На час виникнення пожежі в кімнаті нікого не було. Коридори гуртожитку були вщент заповнені димом, тож рятувальники негайно розпочали виводити людей на свіже повітря із задимлених кімнат. Загалом евакуювали 300 осіб. А для порятунку 12 людей довелося використовувати авто та висувні драбини. О 21:27 пожежу було локалізовано, а о 21:35 — ліквідовано. Загалом до гасіння було залучено 20 чоловік особового складу, 3 одиниці основної, 1 спеціальної та 1 одиниця допоміжної техніки”, — розповіла Н.Батир.

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Загиблих внаслідок пожежі немає. Однак, як стало відомо УНН з власних джерел, кількох студентів з ймовірним отруєнням чадним газом з місця події забрали карети швидкої.

Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюється.

Як раніше повідомляв УНН, у Вінницькій області чоловік через власну необережність спалив себе у власному автомобілі. Опитавши свідків, слідчо-оперативною групою на місті події було встановлено, що у Теплицький район потерпілий приїхав до товаришів. Напередодні трагедії вони разом розпивали спиртні напої. Попередньо, пожежа виникла внаслідок паління цигарки загиблим у салоні автомобіля.

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