Пожар в общежитии в Ужгороде: 300 человек эвакуированы и 12 спасены

“По прибытию на место дежурных отделений 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития. На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. В общем эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы. В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 — ликвидирован. Всего в тушении было привлечено 20 человек личного состава, 3 единицы основной, 1 специальной и 1 единица вспомогательной техники”, — рассказала Н.Батыр.

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Погибших в результате пожара нет. Однако, как стало известно УНН из собственных источников, нескольких студентов с предполагаемым отравлением угарным газом с места происшествия забрали кареты скорой.

Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как ранее сообщал УНН, в Винницкой области мужчина по собственной неосторожности сжег себя в собственном автомобиле. Опросив свидетелей, следственно-оперативной группой на месте происшествия было установлено, что в Теплицкий район пострадавший приехал к товарищам. Накануне трагедии они вместе распивали спиртные напитки. Предварительно, пожар возник в результате курения сигареты погибшим в салоне автомобиля.