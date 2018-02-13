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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77842 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91649 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94259 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110762 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105058 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Пожар в общежитии в Ужгороде: 300 человек эвакуированы и 12 спасены

Пожар в общежитии в Ужгороде: 300 человек эвакуированы и 12 спасены

Киев  •  УНН

 • 11908 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня вечером, 12 февраля, в общежитии Ужгородского национального университета произошел пожар в подсобном помещении на первом этаже. Как сообщила УНН пресс-секретарь ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр, из-за плотного задымления с шестиэтажного здания спасателям пришлось эвакуировать 300 человек, а 12 человек спасали с верхних этажей спецлестницами.

“По прибытию на место дежурных отделений 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития. На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. В общем эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы. В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 — ликвидирован. Всего в тушении было привлечено 20 человек личного состава, 3 единицы основной, 1 специальной и 1 единица вспомогательной техники”, — рассказала Н.Батыр.

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Погибших в результате пожара нет. Однако, как стало известно УНН из собственных источников, нескольких студентов с предполагаемым отравлением угарным газом с места происшествия забрали кареты скорой.

Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как ранее сообщал УНН, в Винницкой области мужчина по собственной неосторожности сжег себя в собственном автомобиле. Опросив свидетелей, следственно-оперативной группой на месте происшествия было установлено, что в Теплицкий район пострадавший приехал к товарищам. Накануне трагедии они вместе распивали спиртные напитки. Предварительно, пожар возник в результате курения сигареты погибшим в салоне автомобиля.

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