Пожежа у Балаклії: на арсенали почали скидати воду з літаків і вертольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На технічний майданчик арсеналів у Балаклії, у Харківській області, станом на 19:00, було зроблено декілька скидів води з літаків і вертольотів. Про це розповів УНН речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
“...там працює 3 пожежні танки, 10 пожежних машин, 2 літаки і 1 вертоліт. Уже зроблено декілька скидів води з літаків та вертольотів. Наразі там працює комісія Міноборони та Збройних сил, яка буде з’ясовувати ситуацію на місці”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, військовослужбовці Збройних сил на рятувальники ДСНС наразі намагаються надати якомога більше допомоги місцевому населенню.
“Площа горіння, мені повідомляли, невелика. Просто сильне задимлення, тому здається, що ця територія дуже велика. Насправді це не так. Хочу зазначити, що на цьому місці немає сховищ боєприпасів. Військовослужбовці розробляли майданчик для майбутніх робіт. Причина (пожежі — ред.) звичайно буде з'ясована після того, як згасять пожежу”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, на технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області станом на 15:30 відбулося 40 вибухів боєприпасів.
Нагадаємо, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.