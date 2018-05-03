Пожар в Балаклее: на арсеналы начали сбрасывать воду с самолетов и вертолетов

"... там работает 3 пожарные танка, 10 пожарных машин, 2 самолета и 1 вертолет. Уже сделано несколько сбросов воды из самолетов и вертолетов. Сейчас там работает комиссия Минобороны и Вооруженных сил, которая будет выяснять ситуацию на месте", - сказал Гуцуляк.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил на спасатели ГСЧС теперь пытаются предоставить как можно больше помощи местному населению.

"Площадь горения, мне сообщали, небольшая. Просто сильное задымление, поэтому кажется, что эта территория очень большая. На самом деле это не так. Хочу отметить, что на этом месте нет хранилищ боеприпасов. Военнослужащие разрабатывали площадку для будущих работ. Причина (пожара - ред.) будет выяснена после того, как потушат пожар", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, на технической площадке арсеналов в Балаклее в Харьковской области по состоянию на 15:30 произошло 40 взрывов боеприпасов.

Напомним, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, в Балаклее, в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, что не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.