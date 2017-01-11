Пожежа сталася в київському трамваї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Вчора, 10 січня в одному з столичних трамваїв сталася пожежа. Постраждалих серед осіб немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 10 січня о 19:18 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення, що під час руху трамваю по вул.Попудренка, 2-б, в салоні сталась пожежа.
На місці події рятувальники встановили, що сталось загоряння електропроводки. Вже о 19:43 пожежу було ліквідовано. Внаслідок частково пошкоджено електропроводку та обігрівач.
Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину пожежу буде встановлено слідством.