Пожежа сталася в київському трамваї

Так, 10 січня о 19:18 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення, що під час руху трамваю по вул.Попудренка, 2-б, в салоні сталась пожежа.

На місці події рятувальники встановили, що сталось загоряння електропроводки. Вже о 19:43 пожежу було ліквідовано. Внаслідок частково пошкоджено електропроводку та обігрівач.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину пожежу буде встановлено слідством.