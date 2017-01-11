Пожар произошел в киевском трамвае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера, 10 января в одном из столичных трамваев произошел пожар. Пострадавших среди лиц нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, 10 января в 19:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что во время движения трамвая по ул.Попудренко, 2-б, в салоне произошел пожар.
На месте происшествия спасатели установили, что произошло возгорание электропроводки. Уже в 19:43 пожар был ликвидирован. В результате частично повреждены электропроводка и обогреватель.
Пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара будет установлена следствием.