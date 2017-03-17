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Пожежа сталась на київському складі

Пожежа сталась на київському складі

Київ • УНН

 • 12124 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Київські рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Вчора, 16 березня о 14:28 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що по вул. Боженка на території одного із підприємств виникла пожежа.

На місце події негайно прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що загорання виникло в одноповерховому складському приміщенні на площі 100 кв. м.

О 15:54 рятувальники ліквідували займання.

Внаслідок пожежі згоріло внутрішнє оздоблення приміщення та покрівля на площі 100 кв. м.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як зазначили в ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, автомобіль згорів вщент у Києві.

Українські Національні Новини

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