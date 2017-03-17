Пожар произошел на киевском складе

Вчера, 16 марта в 14:28 к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Боженко на территории одного из предприятий возник пожар.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одноэтажном складском помещении на площади 100 кв. м.

В 15:54 спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара сгорело внутреннее убранство помещения и кровля на площади 100 кв. м.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как отметили в ГосЧС, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, автомобиль сгорел дотла в Киеве.