Пожар произошел на киевском складе

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Киевские спасатели ликвидировали пожар в складском помещении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.

Вчера, 16 марта в 14:28 к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Боженко на территории одного из предприятий возник пожар.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одноэтажном складском помещении на площади 100 кв. м.

В 15:54 спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара сгорело внутреннее убранство помещения и кровля на площади 100 кв. м.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как отметили в ГосЧС, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, автомобиль сгорел дотла в Киеве.

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