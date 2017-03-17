Пожар произошел на киевском складе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Киевские спасатели ликвидировали пожар в складском помещении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.
Вчера, 16 марта в 14:28 к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Боженко на территории одного из предприятий возник пожар.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одноэтажном складском помещении на площади 100 кв. м.
В 15:54 спасатели ликвидировали возгорание.
В результате пожара сгорело внутреннее убранство помещения и кровля на площади 100 кв. м.
Причина возникновения пожара выясняется.
Как отметили в ГосЧС, жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, автомобиль сгорел дотла в Киеве.