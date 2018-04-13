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Пожежа ресторану на набережній в Одесі зачепила човнову станцію

Пожежа ресторану на набережній в Одесі зачепила човнову станцію

Київ • УНН

 • 26717 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Масштабна пожежа ресторану на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі зачепила кілька павільйонів човнової станції. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Човнова станція наразі не горить. Вогонь зачепив кілька її павільйонів, але пожежу локалізували.

Газові балони під час пожежі не вибухнули, постраждалих нема. Господар ресторану називає підпал як ймовірну причину пожежі.

Як повідомляв УНН, в Одесі 13 квітня сталася масштабна ресторану на набережній. За даними ДСНС, вогонь розповсюдився на площі у 500 кв. метрів. Очевидці повідомляли, що чутно поодинокі вибухи біля місця загоряння.

Наразі, як розповіли в ДСНС, пожежу локалізовано, рятувальники „проливають“ окремі ділянки.

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