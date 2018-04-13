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Пожар ресторана на набережной в Одессе задел лодочную станцию

Пожар ресторана на набережной в Одессе задел лодочную станцию

Киев  •  УНН

 • 26715 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Масштабный пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе задел несколько павильонов лодочной станции. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Лодочная станция не горит. Огонь затронул несколько ее павильонов, но пожар локализован.

Газовые баллоны во время пожара не взорвались, пострадавших нет. Хозяин ресторана называет поджог как возможную причину пожара.

Как сообщал УНН, в Одессе 13 апреля произошла масштабная ресторана на набережной. По данным ГСЧС, огонь распространился на площади в 500 кв. метров. Очевидцы сообщали, что слышно одиночные взрывы возле места возгорания.

На данный момент, как рассказали в ГСЧС, пожар локализован, спасатели "проливают" отдельные участки.

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