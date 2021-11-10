Пожежа повністю знищила популярний одеський клуб "TrueMan"

Як передає УНН з посиланням на ДСНС, вогонь охопив 400 кв.м. будови.

На місці працювали 6 одиниць техніки та 22 рятувальники. Постраждалих немає. Причину загоряння з’ясовують правоохоронці. “TrueMan” був літнім майданчиком, який за популярністю конкурував з клубами Аркадії.