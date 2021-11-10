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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 22580 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар полностью уничтожил популярный одесский клуб "TrueMan"

Киев • УНН

 • 19209 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Популярный клуб “TrueMan”, расположенный на одесском пляже “Дельфин”, полностью уничтожен огнем в результате пожара, который произошел поздно вечером 9 ноября.

Пожар полностью уничтожил популярный одесский клуб "TrueMan"

Как передает УНН со ссылкой на ГСЧС, огонь охватил 400 кв. м. строения.

На месте работали 6 единиц техники и 22 спасателя. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняют правоохранители. “TrueMan” был летней площадкой по популярности конкурировавшей с клубами Аркадии.

Украинские Национальные Новости

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