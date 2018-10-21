Пожежу на заводі у Владикавказі загасили, але його робота припинена на два місяці

"Завод припинив роботу більш ніж на два місяці, точні терміни з'ясуються після повного обстеження території. Буде проведена експертиза. Причини пожежі теж з'ясує спецкомісія", - повідомив виданню генеральний директор заводу Ігор Ходико.



Раніше агентство повідомило, що о 15:33 пожежа в будівлі була ліквідована. Гасіння пожежі, що сталася в ніч на 21 жовтня, тривало 12 годин. Її площа склала 4,5 тис. Кв. м.



Нагадаємо, в результаті масштабної пожежі на металургійному заводі у Владикавказі в Росії один рятувальник загинув, ще двоє травмовані.