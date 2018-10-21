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Пожежу на заводі у Владикавказі загасили, але його робота припинена на два місяці

Київ • УНН

 • 7242 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Пожежу на заводі "Електроцинк" у Владикавказі загасили, проте одне з провідних підприємств кольорової металургії в РФ призупинить роботу більш ніж на два місяці через пожежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Завод припинив роботу більш ніж на два місяці, точні терміни з'ясуються після повного обстеження території. Буде проведена експертиза. Причини пожежі теж з'ясує спецкомісія", - повідомив виданню генеральний директор заводу Ігор Ходико.

Раніше агентство повідомило, що о 15:33 пожежа в будівлі була ліквідована. Гасіння пожежі, що сталася в ніч на 21 жовтня, тривало 12 годин. Її площа склала 4,5 тис. Кв. м.

Нагадаємо, в результаті масштабної пожежі на металургійному заводі у Владикавказі в Росії один рятувальник загинув, ще двоє травмовані.

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