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Пожар на заводе во Владикавказе потушен, но его работа приостановлена на два месяца

Пожар на заводе во Владикавказе потушен, но его работа приостановлена на два месяца

Киев  •  УНН

 • 7242 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе потушен, однако одно из ведущих предприятий цветной металлургии в РФ приостановит работу более чем на два месяца из-за пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Завод приостановил работу более чем на два месяца, точные сроки выяснятся после полного обследования территории. Будет проведена экспертиза. Причины пожара тоже выяснит спецкомиссия", - сообщил изданию генеральный директор завода Игорь Ходыко.

Ранее агентство сообщило, что в 15:33 пожар в здании был ликвидирован. Тушение пожара, который произошел в ночь на 21 октября, длилось 12 часов. Его площадь составила 4,5 тыс. кв. м.

Напомним, в результате масштабного пожара на металлургическом заводе во Владикавказе в России один спасатель погиб, еще двое травмированы.

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