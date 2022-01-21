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Шахед-136

Пожежа на трубопроводі в Кувейті зупинила експорт нафтового коксу

Пожежа на трубопроводі в Кувейті зупинила експорт нафтового коксу

Київ • УНН

 • 14197 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Пожежа спалахнула рано-вранці в п'ятницю на об'єкті, що належить Кувейтській національній нафтовій компанії, що змусило призупинити експортні операції. Про це пише УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Пожежа в промисловій зоні Шуайба на сході Кувейту не призвела до постраждалих. Пожежа сталася на лінії подачі нафтового коксу. Вуглеподібна речовина є побічним продуктом переробки сирої нафти, яка використовується у сталеливарній та алюмінієвій промисловості.

Лише тиждень тому під час ремонтних робіт на великому нафтопереробному заводі тієї ж компанії сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє азіатських робітників. Ще 10 дістали поранення, п'ятеро з них у критичному стані. За три місяці до цього на тому ж нафтопереробному заводі сталася пожежа, внаслідок якої кілька людей постраждали.

Після смертельної пожежі минулого тижня генеральний директор державної нафтової компанії Валід аль-Бадер заявив, що такі інциденти, хоч і "дуже болючі для нас", але "дуже ймовірні у складній галузі". Він додав, що компанія прагне зменшити кількість таких інцидентів та проводить періодичні перевірки чинних процедур.

Додамо

Кувейт, країна з населенням 4,1 мільйона чоловік, має шостий за величиною запаси нафти у світі.

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