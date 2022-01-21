Пожар на трубопроводе в Кувейте остановил экспорт нефтяного кокса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Пожар вспыхнул рано утром в пятницу на объекте, принадлежащем кувейтской национальной нефтяной компании, что вынудило приостановить экспортные операции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Детали
Пожар в промышленной зоне Шуайба на востоке Кувейта не привел к пострадавшим. Пожар произошел на линии подачи нефтяного кокса. Углеродное вещество является побочным продуктом переработки сырой нефти, используемой в сталелитейной и алюминиевой промышленности.
Всего неделю назад во время ремонтных работ на крупном нефтеперерабатывающем заводе той же компании произошел пожар, в результате которого погибли двое азиатских рабочих. Еще 10 получили ранения, пятеро из них в критическом состоянии. За три месяца до этого на том же нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, в результате которого несколько человек пострадали.
После смертельного пожара на прошлой неделе генеральный директор государственной нефтяной компании Валид аль-Бадер заявил, что такие инциденты, хоть и "очень болезненны для нас", но "очень вероятны в сложной отрасли". Он добавил, что компания стремится уменьшить количество таких инцидентов и проводит периодические проверки действующих процедур.
Добавим
Кувейт, страна с населением 4,1 миллиона человек, имеет шестой по величине запас нефти в мире.