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Пожежа на сміттєзвалищі у Черкасах завдала довкіллю збитків на близько 96 млн грн - Мальований

Пожежа на сміттєзвалищі у Черкасах завдала довкіллю збитків на близько 96 млн грн - Мальований

Київ • УНН

 • 11822 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Пожежа несанкціонованого сміттєзвалища у Черкасах завдала довкіллю збитків на 95,7 млн грн. Про це своїй сторінці в Facebook заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН.

“95,7 млн грн збитків завдала довкіллю пожежа несанкціонованого сміттєзвалища розміром більше 12 тис. квадратних метрів у Черкасах. І сума збитків може збільшитися в рази, якщо буде зафіксовано погіршення якості ґрунту. Матеріали перевірки уже направлені до правоохоронних органів, які мають виявити причини пожежі та відшукати винуватців загоряння”, - написав Андрій Мальований.

Він зазначив, що ДЕІ також буде наполягати, щоб до слідчих дій були залучені фахівці Держгеокадастру, які можуть провести експертизу і визначити показники якості ґрунту.

“Вказана ділянка підпорядковується Черкаській міській раді і має сільськогосподарське призначення, тож розташування на ній сміттєзвалища є незаконним. Після закінчення слідчих дій ДЕІ направить винуватцям претензію на відшкодування завданих довкіллю збитків, а також “виставить” штраф. У разі несплати - звернемося до суду”, - додав чиновник.

Нагадаємо, у Житомирі горіло сміттєзвалище.

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