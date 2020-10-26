Пожежа на сміттєзвалищі у Черкасах завдала довкіллю збитків на близько 96 млн грн - Мальований

“95,7 млн грн збитків завдала довкіллю пожежа несанкціонованого сміттєзвалища розміром більше 12 тис. квадратних метрів у Черкасах. І сума збитків може збільшитися в рази, якщо буде зафіксовано погіршення якості ґрунту. Матеріали перевірки уже направлені до правоохоронних органів, які мають виявити причини пожежі та відшукати винуватців загоряння”, - написав Андрій Мальований.

Він зазначив, що ДЕІ також буде наполягати, щоб до слідчих дій були залучені фахівці Держгеокадастру, які можуть провести експертизу і визначити показники якості ґрунту.

“Вказана ділянка підпорядковується Черкаській міській раді і має сільськогосподарське призначення, тож розташування на ній сміттєзвалища є незаконним. Після закінчення слідчих дій ДЕІ направить винуватцям претензію на відшкодування завданих довкіллю збитків, а також “виставить” штраф. У разі несплати - звернемося до суду”, - додав чиновник.

Нагадаємо, у Житомирі горіло сміттєзвалище.