Пожар на свалке в Черкассах нанес окружающей среде ущерб на около 96 млн грн - Малеваный
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Пожар несанкционированной свалки в Черкассах нанесла окружающей среде ущерб на 95,7 млн грн. Об этом своей странице в Facebook заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН.
"95,7 млн грн убытков нанес окружающей среде пожар несанкционированной свалки размером более 12 тыс. квадратных метров в Черкассах. И сумма убытков может увеличиться в разы, если будет зафиксировано ухудшение качества почвы. Материалы проверки уже направлены в правоохранительные органы, которые должны выявить причины пожара и отыскать виновников возгорания", - написал Андрей Малеваный.
Он отметил, что ГЭИ также будет настаивать, чтобы к следственным действиям были привлечены специалисты Госгеокадастра, которые могут провести экспертизу и определить показатели качества почвы.
"Указанный участок подчиняется Черкасскому городскому совету и имеет сельскохозяйственное назначение, поэтому расположение на нем свалки является незаконным. После окончания следственных действий ГЭИ направит должникам претензию на возмещение нанесенного окружающей среде ущерба, а также "выставит" штраф. В случае неуплаты - обратимся в суд", - добавил чиновник.
Напомним, в Житомире горела свалка.