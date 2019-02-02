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Пожежа на складських приміщеннях у Києві локалізована - ДСНС

Пожежа на складських приміщеннях у Києві локалізована - ДСНС

Київ • УНН

 • 11971 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Пожежу в складській будівлі на вулиці Червоноткацькiй, 69 неподалік станції метро “Лісова” в Києві локалізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як повідомляють рятувальники пожежу локалізовано о 23:03 на площі близько 10 500 кв. м.

Вказується, що інформації щодо жертв та постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється.

“Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми”, — додали в ДСНС.

Нагадуємо, 2 лютого об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в чотирьохповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69, що у Деснянському районі столиці. За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.

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