Пожар на складских помещениях в Киеве локализован - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пожар в складском здании на улице Червоноткацькiй, 69 возле станции метро “Лесная” в Киеве локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как сообщают спасатели пожар локализован в 23:03 на площади около 10 500 кв. м.
Указывается, что информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.
“Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы”, — добавили в ГСЧС.
Напоминаем, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, что в Деснянском районе столицы. По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.