Пожежа на півночі Каліфорнії локалізована на 95%

Площа пожежі, яка почалася 8 листопада в окрузі Бьютт, становить понад 620 кв. км, полум’я знищило близько 14 тисяч будинків. За словами представників окружного управління шерифа, число загиблих під час пожежі, що отримала ім’я “Кемп”, становить не менше 84 осіб. Число зниклих безвісти при цьому за тиждень зменшилося з більш ніж 1 тисячі до 475 чоловік. Загальна кількість загиблих при пожежах в Каліфорнії становить не менше 87 осіб.

“Ділянка пожежі („Кемп“), яка до цих пір не локалізована, розташована в горбистій місцевості з крутими схилами, куди пожежники не можуть безпечно дістатися через сильні дощі”, — наводить CNN слова представника Управління лісового господарства та пожежної охорони штату.

Дощі, що прийшли на північ Каліфорнії, частково полегшили гасіння вогню, боротьбу з яким ведуть понад 1,6 тисяча пожежників. Однак в той же час опади, за словами влади, можуть серйозно ускладнити подальші пошуки тіл загиблих, так як потоки води можуть змити останки або ж перемішати їх з попелом.