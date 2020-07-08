Пожежа на Луганщині: поліція перевіряє версію потрапляння снарядів з окупованої території

"Ми також перевіряємо версію можливого потрапляння снарядів з території, непідконтрольної на сьогодні Україні. У нас є інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту зі сторони противника… Також хочу зазначити що Національна поліція на прохання СБУ приймала участь по знешкодженню громадянина, який перейшов на територію Луганської області і намагався за допомогою гранатомета скоїти постріл на одному з важливих інфраструктурних підприємств Луганської області для того, щоб викликати забруднення навколишнього середовища", - сказав Клименко.

Крім того, з його слів, з початку червня в поліції було зареєстровано 149 фактів підпалу. 6 липня було зареєстровано 11 таких фактів.

Нагадаємо, раніше Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них – погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.