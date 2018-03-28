Пожежа на "Лівобережній": станцію метро відкрили після задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Станцію метро "Лівобережна" відкрили після пожежі, що сталася у магазині біля входу до підземки. Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену у Twitter, передає УНН.
“Станцію „Лівобережна“ відкрито, працюємо у звичайному режимі”, — сказано у повідомленні.
При цьому в управлінні ДСНС у Києві повідомили, що пожежу було ліквідовано о 18:21.
“О 17:48 пожежу на площі 100 кв. м локалізовано, а о 18:21 — ліквідовано”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 28 березня біля станції метро “Лівобережна” в Києві загорівся магазин. Пожежники отримали повідомлення про займання о 17:12.
Через задимлення станцію метро “Лівобережна” було закрито на вхід і вихід.