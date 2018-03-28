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Пожар на "Левобережной": станцию ​​метро открыли после задымления

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Станцию ​​метро "Левобережная" открыли после пожара, произошедшего в магазине у входа в подземку. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Twitter, передает УНН.

"Станция "Левобережная" открыто, работаем в обычном режиме", - сказано в сообщении.

При этом в управлении ГСЧС в Киеве сообщили, что пожар был ликвидирован в 18:21.

"В 17:48 пожар на площади 100 кв. м локализован, а в 18:21 - ликвидирован", - сообщили спасатели.

Напомним, 28 марта возле станции метро "Левобережная" в Киеве загорелся магазин. Пожарные получили сообщение о возгорании в 17:12.

Из-за задымления станцию ​​метро "Левобережная" закрыли на вход и выход.

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