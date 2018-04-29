Пожежа на фабриці у Тайвані, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули на Тайвані в результаті великої пожежі, що спалахнула вночі на фабриці в місті Таоюань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне інформаційне агентство острова.
Серед жертв трагедії числяться двоє робітників-мігрантів з Таїланду і п’ятеро пожежників. Ще семеро співробітників пожежно-рятувального загону постраждали і доставлені в лікарні. Стан двох з них розцінюється лікарями як важкий.
Причина пожежі на даний момент не встановлена, ведеться розслідування.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті пожежі на нафтовій свердловині в провінції Ачех на північному заході Індонезії досягла 15 осіб, поранені ще 40.