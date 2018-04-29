Пожар на фабрике в Тайване, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли на Тайване в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на фабрике в городе Таоюань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.
Среди жертв трагедии числятся двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных. Еще семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали и доставлены в больницы. Состояние двух из них расценивается врачами как тяжелое.
Причина пожара на данный момент не установлена, ведется расследование.
Напомним, количество погибших в результате пожара на нефтяной скважине в провинции Ачех на северо-западе Индонезии достигло 15 человек, ранены еще 40.