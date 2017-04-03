Пожеж у районі Балаклії внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Пожеж у Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“Станом на 08:00 3 квітня пожеж на території м.Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано”, — сказано у повідомленні.
Територію Балаклії та дев’яти прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.
Всього з початку робіт вилучено 5 тис. 483 вибухонебезпечних предмети (2 квітня — 961).
Під час очищення територій навколо міста Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 7 км.
Як зазначається, у понеділок у всіх школах міста та району навчальний процес розпочнеться з уроку безпеки життєдіяльності щодо дотримання правил безпеки при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв.
До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 100 піротехніків та 36 од. спеціальної техніки (20 піротехнічних розрахунків).
Завершується відновлення газопостачання Балаклії. Залишилось підключити близько 156 абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали. Проводиться робота з прочистки та відновлення вентиляційних каналів. Відновлено теплопостачання міста, за винятком військового містечка.
Повністю зруйновані 5 приватних житлових будинків та 35 квартир у багатоквартиних будинках барачного типу.
Проводяться відновлювальні роботи у 46 багатоповерхових і приватних будинках, 1 дитсадку та 1 закладі охорони здоров’я (встановлення нових вікон, ремонт дахів). Відновлено покрівлю в 7 приватних будинках та 2 школах.
Місцевими органами влади організовано дворазове гаряче харчування мешканців найбільш постраждалих районів м. Балаклія. На 3 квітня запланована адресна роздача 1тис. 700 продуктових наборів.
Надається гуманітарна допомога постраждалому населенню у вигляді будівельних матеріалів (роздано 143 тон.) та продуктів харчування (роздано 76 тон.).
В зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю 613 чол. та 137 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 201 рятувальників та 61 одиниця спеціальної та пожежної техніки.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.