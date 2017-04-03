Пожаров в районе Балаклеи в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Пожаров в Балаклее и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
“По состоянию на 8:00 3 апреля пожаров на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
Территорию Балаклее и девяти близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов.
Всего с начала работ изъято 5 тыс. 483 взрывоопасных предмета (2 апреля — 961).
При очистке территорий вокруг города Балаклеи от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 7 км.
Как сообщается, в понедельник во всех школах города и района учебный процесс начнется с урока безопасности жизнедеятельности по соблюдению правил безопасности при обнаружении подозрительных и взрывных устройств.
К выполнению работ по разминированию от ДСНС привлечено 100 пиротехников и 36 ед. специальной техники (20 пиротехнических расчетов).
Завершается восстановление газоснабжения Балаклее. Осталось подключить около 156 абонентов, где отсутствуют собственники или забиты вентиляционные каналы. Проводится работа по прочистке и восстановление вентиляционных каналов. Восстановлено теплоснабжение города, за исключением военного городка.
Полностью разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в багатоквартиних домах барачного типа.
Проводятся восстановительные работы в 46 многоэтажных и частных домах, 1 детском саду и 1 учреждении здравоохранения (установление новых окон, ремонт крыш). Восстановлено кровлю в 7 частных домах и 2 школах.
Местными органами власти организовано двухразовое горячее питание жителей наиболее пострадавших районов г.Балаклея. На 3 апреля запланирована адресная раздача 1 тыс. 700 продуктовых наборов.
Предоставляется гуманитарная помощь пострадавшему населению в виде строительных материалов (роздано 143 тонн) и продуктов питания (роздано 76 тонн).
В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточено группировки сил общей численностью 613 чел. и 137 единиц техники, в том числе от ГосЧС 201 спасателей и 61 единица специальной и пожарной техники.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.