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Позбавлення Саакашвілі українського громадянства було законним – Генпрокурор

Позбавлення Саакашвілі українського громадянства було законним – Генпрокурор

Київ • УНН

 • 17811 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Позбавлення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі українського громадянства було в межах закону. Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.

“Стосовно позбавлення громадянства, воно лежало в рамках закону. Да, Саакашвілі у своїй анкеті на прийняття громадянства вказав невірні дані, що прямо та автоматично ведуть до втрати громадянства. З цим я, як прокурор, погоджуюсь, бо це законно. До речі, суди Саакашвілі не може виграти, принаймні на цей момент, з цього питання”, — сказав він.

Луценко також зазначив, що на кордоні у М.Саакашвілі потрібно було просто вилучити анульований паспорт.

“Потрібно було просто на кордоні вилучити його паспорт уже анульований, вручити йому посвідку на тимчасове перебування і дати дозвіл їздити по всій країні”, — додав він.

Як повідомляв УНН, ГПУ оголосила підозру ще одному фігуранту справи Саакашвілі.

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