Позбавлення Саакашвілі українського громадянства було законним – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Позбавлення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі українського громадянства було в межах закону. Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“Стосовно позбавлення громадянства, воно лежало в рамках закону. Да, Саакашвілі у своїй анкеті на прийняття громадянства вказав невірні дані, що прямо та автоматично ведуть до втрати громадянства. З цим я, як прокурор, погоджуюсь, бо це законно. До речі, суди Саакашвілі не може виграти, принаймні на цей момент, з цього питання”, — сказав він.
Луценко також зазначив, що на кордоні у М.Саакашвілі потрібно було просто вилучити анульований паспорт.
“Потрібно було просто на кордоні вилучити його паспорт уже анульований, вручити йому посвідку на тимчасове перебування і дати дозвіл їздити по всій країні”, — додав він.
Як повідомляв УНН, ГПУ оголосила підозру ще одному фігуранту справи Саакашвілі.