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Лишение Саакашвили украинского гражданства было законным - Генпрокурор

Лишение Саакашвили украинского гражданства было законным - Генпрокурор

Киев  •  УНН

 • 17810 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Лишение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили украинского гражданства было в рамках закона. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.

“Что касается лишения гражданства, оно лежало в рамках закона. Да, Саакашвили в своей анкете на принятие гражданства указал неверные данные, что прямо и автоматически ведут к потере гражданства. С этим я, как прокурор, согласен, потому что это законно. Кстати, суды Саакашвили не может выиграть, по крайней мере на данный момент, по этому вопросу”, — сказал он.

Луценко также отметил, что на границе в М.Саакашвили нужно было просто изъять аннулированный паспорт.

“Нужно было просто на границе изъять его паспорт уже аннулированный, вручить ему вид на временное пребывание и дать разрешение ездить по всей стране”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела Саакашвили.

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