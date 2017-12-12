Лишение Саакашвили украинского гражданства было законным - Генпрокурор

“Что касается лишения гражданства, оно лежало в рамках закона. Да, Саакашвили в своей анкете на принятие гражданства указал неверные данные, что прямо и автоматически ведут к потере гражданства. С этим я, как прокурор, согласен, потому что это законно. Кстати, суды Саакашвили не может выиграть, по крайней мере на данный момент, по этому вопросу”, — сказал он.

Луценко также отметил, что на границе в М.Саакашвили нужно было просто изъять аннулированный паспорт.

“Нужно было просто на границе изъять его паспорт уже аннулированный, вручить ему вид на временное пребывание и дать разрешение ездить по всей стране”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела Саакашвили.