Позашляховик протаранив тролейбус у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 20 січня. УНН. Джип Subaru Tribeca опівночі врізався в тролейбус на одній з центральних вулиць Рівного Театральній. Від удару постраждала 35-річна пасажирка позашляховика, яку забрали в лікарню, повідомив УНН директор КП "Рівнеелектроавтотранс" Валентин Ткачук.
За його словами, постраждалих пасажирів немає, бо в салоні тролейбуса їхав один пасажир.
У депо запевняють, що вини водія тролейбуса немає. Зараз визначають суму завданих збитків.
Перевірку інциденту проводять слідчі. Поки причин аварії не називають.
Нагадаємо, 6 січня на центральній вулиці Соборній обірвалися контактна мережа тролейбусів.