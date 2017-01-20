Позашляховик протаранив тролейбус у Рівному

За його словами, постраждалих пасажирів немає, бо в салоні тролейбуса їхав один пасажир.

У депо запевняють, що вини водія тролейбуса немає. Зараз визначають суму завданих збитків.

Перевірку інциденту проводять слідчі. Поки причин аварії не називають.

Нагадаємо, 6 січня на центральній вулиці Соборній обірвалися контактна мережа тролейбусів.