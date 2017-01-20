Внедорожник протаранил троллейбус в Ровно

По его словам, пострадавших пассажиров нет, потому что в салоне троллейбуса ехал один пассажир.

В депо уверяют, что вины водителя троллейбуса нет. Сейчас определяют сумму нанесенного ущерба.

Проверку инцидента проводят следователи. Пока причин аварии не называют.

Напомним, 6 января на центральной улице Соборной оборвалась контактная сеть троллейбусов.