Внедорожник протаранил троллейбус в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 января. УНН. Джип Subaru Tribeca в полночь врезался в троллейбус на одной из центральных улиц Ровно Театральной. От удара пострадала 35-летняя пассажирка внедорожника, которую забрали в больницу, сообщил УНН директор КП "Ровноэлектроавтотранс" Валентин Ткачук.
По его словам, пострадавших пассажиров нет, потому что в салоне троллейбуса ехал один пассажир.
В депо уверяют, что вины водителя троллейбуса нет. Сейчас определяют сумму нанесенного ущерба.
Проверку инцидента проводят следователи. Пока причин аварии не называют.
Напомним, 6 января на центральной улице Соборной оборвалась контактная сеть троллейбусов.